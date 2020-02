Vigile tué à Thiaroye: Les présumés meurtriers arrêtés

L’affaire du meurtre du gardien nommé Daouda Guissé à Thiaroye-Pikine a connu un rebondissement. Ce dernier a été retrouvé ligoté et battu à mort à Thiaroye Tally Diallo, le 19 juin 2019. L’enquête menée par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a permis l’interpellation hier, à Pikine, du chef de la bande des malfaiteurs citée dans ladite affaire. Selon une source policière, les investigations se poursuivent en vue d’appréhender le reste de la bande également est impliquée dans plusieurs cas de cambriolages, braquages et vols à main armée à Dakar et dans la banlieue. Pour rappel, âgé d’environ 75 ans, Daouda Guissé, gardien d’un atelier de tôlerie, a été ligoté et tué à Thiaroye Tally Diallo par des cambrioleurs qui volaient des bidons d’huile dans un magasin