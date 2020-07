Villas Boas: « Mbaye Niang ne nous intéresse pas »

J’ai fait savoir à l’entourage du joueur qu’on est pas sur lui », explique mercredi à « La Provence » l’entraîneur de Marseille à propos de l’attaquant sénégalais de Rennes.

André Villas-Boas, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, tire un trait sur l’hypothèse d’un transfert du Rennais Mbaye Niang au Vélodrome. L’attaquant international sénégalais de 25 ans, qui avait manifesté le 24 mai dans le Canal Football Club des envies de plus grand club et notamment de l’OM, ne figure « pas dans notre liste de joueurs à acheter », assure le technicien portugais dans La Provence, mercredi.

« On n’a ni les moyens ni l’intérêt pour le faire venir »

André Villas-Boas, entraîneur de l’OM, à propos de Mbaye Niang

Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, avait déjà relativisé la piste marseillaise dans nos colonnes, le 22 juin puis à nouveau vendredi dernier. Ce que confirme donc « AVB » côté OM.

« On a été contacté par son agent en février, car Andoni (Zubizarreta, directeur sportif du club jusqu’en mai dernier) avait une bonne relation avec lui, explique Villas-Boas. J’ai fait savoir à l’entourage du joueur qu’on est pas sur lui, on n’a pas fait d’offre. On n’a ni les moyens ni l’intérêt pour le faire venir […] Ce n’est pas parce qu’il n’a pas la qualité, mais parce qu’on n’a pas les capacités et qu’on cherche un autre profil. »

