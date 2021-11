VILLE DE DAKAR: Habibou Mbaye officialise sa candidature

L’Alliance pour la démocratie et le social libéralisme, (ADSL YAKHINE), avec à sa tête Habibou Mbaye, a fait face à la presse. L’objectif : aller à l’assaut de la ville de Dakar.

En perspective des élections locales, l’Alliance pour la démocratie et le social libéralisme a investi Habibou Mbaye candidat à la ville de Dakar. « J’ai décidé de déclarer ma candidature pour répondre aux attentes de la population de notre capitale dont nous sommes tous fiers des valeurs qu’elle porte, de son histoire, de ses atouts », dit le Secrétaire général de ce parti.

Il annonce à quelque deux mois des élections locales de janvier 2022, qu’il refuse de voir l’état actuel dans lequel se trouvent Dakar et ses concitoyens.

« Je ne me réjouis pas de cette facilité qu’on veuille nous imposer, de cette difficulté de voir individuellement et collectivement notre avenir.

Je me refuse à l’idée d’une ville dont la saleté recule difficilement, d’une ville où la mer avance vers les côtes et favorise l’occupation de son littoral, d’une ville où les citoyens peinent à se soigner et à trouver le cadre éducatif nécessaire à l’éclosion de leur talent», indique-t-il.

Le patrimoine foncier, poursuit-il, est dilapidé, le mobilier urbain en déliquescence. « Je ne me réjouis pas à l’idée d’une ville où l’insécurité est galopante. Les personnes et les biens ne sont pas assez protégés. Dakar apparaît aujourd’hui comme une ville sans direction, sans espoir. Sous l’effet conjugué d’une mauvaise politique urbaine et d’ue violence imposée, nos vies se délitent. Le moment est venu pour réhabiliter Dakar », lance le candidat. Sur ce, Habibou Mbaye note qu’il faut chasser la méfiance, la défiance et rétablir la confiance, ramener le service public et l’intérêt général au quotidien. « Réhabiliter Dakar, c’est faire le pari de la jeunesse, de son éducation, de sa formation, de sa qualification, de son orientation, de son insertion et de son entrée dans la vie. C’est également la doter d’infrastructures sanitaires de dernière génération. Réhabiliter Dakar, c’est la doter de toutes les commodités modernes tournées vers les technologies de l’information et des télécommunications. C’est garantir au futur un avenir meilleur car cette générations doit être sauvée », espère-t-il.

Astou Mall