Violation du couvre-feu : Un imam et quatre fidèles arrêtés

Un imam et quatre fidèles, qui s’étaient enfermés dans une mosquée pour prier, ont été arrêtés par la gendarmerie de Tambacounda. Ils ont violé l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu. Cette scène plus que cocasse a eu lieu au quartier Légal, dans la localité de Koussanar, où les pandores ont fait irruption, jeudi dernier, vers 20 heures. Les mis en cause, qui sont déjà en garde à vue, devraient être déférés, lundi prochain, devant le procureur de la République de Tambacounda, Demba Traoré, pour violation du couvre-feu et non-respect des mesures édictées par les autorités.