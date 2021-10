“Les renseignement ont informé d’un plan d’assassinat de Sonko”

Bassirou Diomaye Faye a pris la parole via son compte Facebook et alerte sur les récents affrontements à Ziguinchor. Pour le lieutenant de Sonko, il s’agit d’une tentative d’assassinat contre le leader du Pastef.

Depuis 72 heures, suite à l’agression du cortège du Président Sonko à Ziguinchor, des voix autorisées du renseignement m’ont fait comprendre que tout a été planifié. J’ai voulu croire naïvement, comme bon nombre de mes compatriotes, que Doudou Ka cherchait à taper dans l’œil du chef pour espérer être récompensé d’une investiture disputée dans le camp du Benno Bokk Yakaar (BBY) dans cette ville. Mais, il n’en est rien. Absolument rien ! Ce qui s’est passé à Ziguinchor est une tentative d’assassinat. Ni plus ni moins. Et, ils reviendront à la charge. Inlassablement. Car, comme dirait l’autre, la bêtise insiste toujours. Donc Soyons prêts au don de soi et soyons alertes.

Les sources renseignent que Doudou Ka a été envoyé après que les commanditaires aient appris que Sonko séjourne en Casamance. S’il n’y avait pas de vol, il lui auraient affrété un jet privé, m’ont-elles dit. Je les prends très au sérieux. Surtout quand quelqu’un qui a quitté Yeumbeul prétend déloger le PROS dans une propriété privée, à Ziguinchor, où il rencontrait l’Unacois.

Pour cette fois, je prends la responsabilité d’alerter. À temps. Afin que nul n’en ignore. En interne, le parti prendra très certainement les dispositions idoines pour protéger le projet en protégeant son porte-étendard: le PROS.

L’attaque de Ziguinchor entre dans le même registre de la planification de l’exécution d’une décision prise en haut lieu, à savoir l’élimination physique du Président Ousmane SONKO, dans les conditions d’un affrontement généralisé rendant impossible l’identification des « professionnels » préposés à administrer le coup fatal.

En vérité, tant que Macky Sall, Président de l’Alliance pour la République restera convaincu que sa sécurité et celle de sa famille ne seront garanties, à la fin de ses fonctions de Président, en 2024, que par une élimination de SONKO de la course pour le fauteuil présidentiel, seules notre détermination et notre combativité pourront mettre ses plans en échec.