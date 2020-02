VIVEZ EN DIRECT LA 19E EDITION DU FORUM DU 1ER EMPLOI DU MEDS

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) organise, mardi 04 et mercredi 05 février 2020 la 19e édition du forum du 1er emploi à l’hôtel King Fahd Palace.Le thème de la présente édition : « Défis de l’employabilité : Economie de la connaissance & emplois jeunes ». L’événement est placé sous le parrainage de son Excellence Monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal. En plus des entretiens de recrutement, des ateliers thématiques seront animés par d’éminents experts.

11H 05: Intervention du Pr Amadou Aly Mbaye.

10h 59. Déroulement des entretiens de recrutement et ateliers thématiques

10H 05: Visite de stands et pause-café

9h 50: Intervention de Mahammad Boun Abdallah Dionne

Monsieur le Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat,

Monsieur le Président du MEDS,

Mesdames, Messieurs les Chefs d’entreprises,

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar

Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux et Nationaux

Excellences Messieurs les Ambassadeurs

Honorables députés,

Honorables conseillers du CESE

Mesdames, Messieurs.

Chers invités,

Chers « Forumistes »,

C’est avec un réel plaisir que je préside, ce matin, la 19e Edition du Forum du 1er Emploi, dont le thème générique de cette année s’intitule :

«L’Economie du savoir et de la connaissance».

Cette 19ème Edition du Forum du 1er Emploi est, comme celles des années précédentes, l’expression d’un engagement citoyen et d’un acte de solidarité. Je salue le dynamisme du MEDS qui en a pris l’initiative et en a fait une tradition dans l’agenda de son programme d’action.

Je suis d’autant plus ravi d’être présent en cette cérémonie solennelle que l’Emploi est, pour le Président de la République, un enjeu auquel il fait face, un défi à relever et un droit à assurer à la Jeunesse du Sénégal.

Cette jeunesse qui en est la destinataire exclusive et la principale bénéficiaire est le berceau de la République. L’assister, la soutenir, la protéger et la promouvoir sont les obligations politiques et morales du gouvernement de la République du Sénégal.

C’est par l’Emploi qu’elle se prend en charge pour fonder une famille, l’entretenir et la nourrir sans être assujettie à une autre personne. Le chômage est donc une calamité sociale à combattre.

Le Forum du 1er Emploi participe avec hardiesse, créativité et innovation à ce combat et ce, depuis près de deux décennies

Les jeunes ont besoin d’un espace professionnel afin de faire épanouir leurs capacités, de devenir conscient de leur dignité et être aptes à affronter leurs destins. Le travail est important, essentiel et fondamental. Etant un ensemble d’activités, d’instruments et de techniques dont la personne humaine se sert pour produire et jouir des ressources de sa production, il garantit la vie en communauté par une capacité de satisfaire ses besoins et faire face aux aléas de la vie.

Des jeunes, disposant de génies professionnels attendent beaucoup de ce Forum du Premier Emploi. C’est pourquoi je reste convaincu que sa finalité ne réside pas seulement dans l’accès au monde du travail. Elle est dans la dimension humaine et sociétale de l’Emploi lui-même.

La mise en valeur des aptitudes de la Jeunesse, en terme quantitatif et qualitatif, favorise sa promotion et son développement intégral et humain.

C’est pourquoi, la politique d’emploi que mène le gouvernement du Sénégal en phase avec la vision novatrice du Président Macky Sall est l’accès au plein-emploi que le Président du MEDS, Mbagnick Diop, a évoqué dans son discours.

La promotion de politiques actives de travail aptes à favoriser et à accélérer la création d’emploi par la stimulation du monde productif est un devoir que l’Etat du Sénégal accomplit. Mais la dimension novatrice de l’accomplissement de ce devoir est la mortification de la libre initiative, le partenariat avec le secteur privé et l’exhortation à l’Entreprenariat.

Pour le Chef de l’Etat qui définit la politique gouvernementale, il est aussi et surtout une nécessité sociale qui permet à la Jeunesse de construire son avenir et sa vie et de donner à sa personnalité une humaine et indispensable dignité.

Au Sénégal, chacun a le droit d’initiative. Chacun peut user légitimement de ses talents et recueillir les fruits de ses efforts. La dimension créative est donc un élément essentiel de l’action humaine. Les principales ressources de l’Homme est l’Homme lui-même. C’est son intelligence, sa volonté de s’affirmer qui le font découvrir et exploiter ses capacités productives dans le monde du travail.

Mais dans cette perspective, la qualification et le perfectionnement grâce à une formation professionnelle concluante s’impose. Cette formation professionnelle qui est au cœur de l’action du gouvernement permet aux jeunes de disposer de compétences appropriées afin d’agir librement et d’être capables d’assumer des responsabilités dans un service public comme dans un secteur privé.

Le Président de la République tient absolument à la Formation professionnelle car elle seule permet de bénéficier d’un génie technique et d’une spécialisation précise pour intégrer plus aisément le monde du travail. La politique de Formation professionnelle du gouvernement dont la mise en œuvre est assurée par le Ministre en charge de l’Emploi et de la formation professionnelle, a pour finalité d’amener les jeunes à acquérir le savoir-faire, les capacités pratiques et les aptitudes méthodiques nécessaires à l’accès à un emploi et à l’exercice d’un métier.

L’enjeu est national du fait de l’ampleur des problèmes sociaux liés au chômage et dont l’une des principales causes est le manque de cursus professionnel. Subir une formation professionnelle en adéquation avec les emplois d’aujourd’hui est une garantie d’intégration du monde actif. Elle permet de pourvoir les emplois qui ne sont pas pourvus et de s’incorporer dans le marché du travail.

Mais dans un contexte économique caractérisé par un environnement hyperconcurrentiel et un chômage fluctuant qui entraine une réduction de la contribution à la formation professionnelle, les Entreprises font face à un triple enjeu que le MDES a bien compris.

Elles sont invitées à développer des actions de formation en cohérence avec les projets nationaux et privés, à être conscientes de la nécessité d’optimiser les stratégies de formation et à prendre des initiatives novatrices de mise en scelle de l’ingéniosité des jeunes qui ont eu à subir une formation professionnelle.

Le Forum du 1er Emploi relève ce triple défi. Et j’en félicite le MEDS qui en est l’initiateur et son Président, mon ami et frère Mbagnick DIOP, à mon nom propre et au nom de Monsieur le Président de la République du Sénégal.

Cette belle initiative est une main solidaire tendue à la Jeunesse du Sénégal, un acte de générosité et le signe d’un altruisme qui s’accommode bien de la culture nationale. J’encourage son initiateur le président Mbagnick DIOP en souhaitant sa tenue, l’année prochaine dans un Sénégal résolument engagé sur la voie de l’émergence.

Je déclare ouvert la 19éme édition du Forum du 1er Emploi !

Merci de votre aimable attention.

9h 35; Discours du Président du Meds

Monsieur le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale

Monsieur le Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de

L’ArtisanatN

Mesdames, Messieurs les Chefs d’entreprises,

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar

Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux et Nationaux

Excellences Messieurs les Ambassadeurs

Honorables députés,

Honorables conseillers du CESE

Mesdames, Messieurs.

Chers invités,

Chers « Forumistes »,

En ce début de décennie 2020, le MEDS à une très grande satisfaction et fierté de réunir d’éminents Experts Sénégalais et Internationaux, pour plancher sur les grands défis de l’Emploi Jeunes dans l’Economie du Savoir.

Dans notre société du Savoir actuelle, le MEDS a le devoir de fournir des livrables pour mieux adapter et accompagner la démarche de nos jeunes, vers l’accès à l’emploi durable et innovant.

Pour cette 20eme édition, le MEDS a accentué sa réflexion d’Intelligence prospective vers un grand bouleversement de nos certitudes, face à une nouvelle Economie disruptive. Ces nouvelles transformations ont impacté le monde du travail et de nouveaux métiers ont vu le jour.

Nos recherches de cette année, sont orientées sur le thème du Défis de l’emploi-jeunes dans l’Economie du Savoir.

La compréhension et la maitrise de l’économie de la connaissance, nous apporte une excellente lecture des nouvelles grilles d’opportunités et un accès significatif à l’employabilité des jeunes, dans une nouvelle économie disruptive en Afrique, dont sa jeunesse représente près de 70% de la population et 32% de la population active en Afrique sub-saharienne.

A cet égard, la valorisation du capital humain est au centre de la démarche du PSE. L’axe 2 du document est ainsi formulé «capital humain, protection sociale et développement durable ».

La valorisation du capital humain à travers l’emploi des jeunes est un vrai phénomène de société global, qui n’épargne aucun diplômé et interpelle l’ensemble des acteurs de la vie économique, éducative, politique et sociale. Elle pose de façon lancinante la question de l’intégration socio-professionnelle des jeunes générations, à s’installer dans la continuité des processus de reproduction sociale.

Cependant, de nombreuses ruptures apparaissent, tant au niveau des systèmes d’insertion, éducatives, que dans les capacités de nos économies à générer des emplois innovants et assurer les solidarités intergénérationnelles.

Mesdames, Messieurs,

Le MEDS, dont l’un des objectifs principaux est de contribuer à l’employabilité des jeunes par des actions ciblées de sensibilisation, de formation professionnelle et de renforcement des capacités entrepreneuriales, qui entre largement dans son programme d’encadrement et d’accompagnement des jeunes vers les nouveaux emplois de la nouvelle Economie .

Un large soutien à la création d’emplois dans les secteurs innovants, à la fois qualitatifs et durables, est une riposte efficace aux difficultés engendrées sur le continent par l’exclusion économique et sociale, la marginalisation et les situations structurelles d’inégalité, qui sont considérées comme de la migration interafricaine et internationale.

Le MEDS intensifie et innove ses efforts d’innovation depuis 20 ans, afin de lutter efficacement contre le chômage et d’encourager la création d’emplois innovants, notamment pour les jeunes et tous ceux, qui ont été le plus touchés par la crise de l’emploi.

Mesdames, Messieurs,

Pour répondre aujourd’hui avec efficacité, nous devons avoir des stratégies innovantes et durables, orientées sur les réalités de nos programmes éducatifs et de développement nationaux et régionaux.

Avec un début de la transformation structurelle de notre économie vers une économie basée sur la connaissance, la progression enregistrée par la croissance du PIB est réelle depuis la mise en œuvre du PSE. Cette progression s’est confirmée avec une croissance de 6,9% en 2019. Cette dynamique est soutenue par les investissements dans les secteurs productifs et les infrastructures, avec notamment l’équipement et la modernisation de l’agriculture, les aménagements hydro-agricoles, par la perspective de la maîtrise de l’eau, la construction, la réhabilitation de routes et la transformation structurelle de notre économie, qui innove le secteur primaire et renforce l’industrialisation et pose les jalons de l’économie de la connaissance, vers les secteurs stratégiques des TIC, Himo, Numa, Transformation Digitale, etc.

Il s’agira dans ce contexte, d’explorer de façon soutenue, les gisements de valeur ajoutée éducative, de métiers et d’emplois non encore suffisamment exploités, en particulier dans les secteurs de la transformation digitale, du Numérique, des H.I.M.O (Travail à Haute Intensité de Main d’Œuvre) comme l’Economie Vert et les NUMA(Numérique et Humain),le Biomimétisme (définit comme une nouvelle ingénierie de biodiversité inspirée du vivant, offrant un cadre conceptuel propice à l’innovation technologique de rupture) et l’économie Bleu (Blu Economy), l’Economie Orange (Industrie Culturelle), à savoir:

le prolongement des processus de transformation significative dans nos pays producteurs de matières premières vers la production de connaissances à haute valeur ajoutée (Réf, pétrole/gaz avec le développement d’un contenu local de haut niveau)

la valorisation des ressources de l’économie tertiaire, des intangibles, en particulier celle des services aux entreprises et aux personnes,

la promotion de l’économie verte, Biomimétisme et des emplois verts,

la valorisation des ressources de l’économie Bleu, en particulier dans le domaine des technologies

Mesdames, Messieurs,

L’Economie de la Connaissance à une incidence très significative au niveau des entreprises, des lieux de travail, du marché de travail, des territoires dans un système durable axé sur le travail décent et innovant.

Cette transformation structurelle de l’économie a renforcé les emplois verts, qui réduisent l’impact négatif sur l’environnement et finalement conduisent les entreprises vers des économies socialement durables.

Plus précisément, les emplois durables de l’économie verte sont des emplois à valeur ajoutée, puisqu’ils contribuent à la transformation structurelle de l’économie, afin de:

­­- Réduire la consommation d’énergie et de matières premières

– Limiter les émissions de gaz à effet de serre

– Réduire les déchets et la pollution

– Protéger et restaurer les écosystèmes

Pour illustrer mes propos sur cet exemple d’économie verte, je citerai le cas du Sénégal, qui a déjà créé plus de 1000 emplois verts et projette un objectif de plus de 5000 emplois à court terme, avec le Programme de Renforcement des Acquis (Prca), réalisé en partenariat avec la Coopération Néerlandaise.

Il est basé sur le principe de l’auto-emploi et vise à accompagner les populations bénéficiaires dans l’exécution de leurs projets.

Les emplois innovants et structurants de l’économie de la connaissance sont au cœur du développement durable et apportent une réponse aux enjeux mondiaux de la protection de l’environnement, du développement économique et de l’inclusion sociale.

Cependant, nous ne devons pas perdre de vue, que dans l’Economie de la connaissance, la numérisation, le développement continu des technologies, les évolutions démographiques et les préoccupations écologiques transforment les métiers actuels et sont sources de plusieurs milliers d’emplois.

Ces mutations sociétales contribuent aussi à l’apparition de nouvelles compétences portées par la génération Y et à la formation en devenir de métiers inédits, que pratiqueront dans la prochaine décennie, les purs « Digital Natives » de la génération Z.

On appelle «Digital Natives», la «nouvelle génération silencieuse» ou tout simplement la génération «Z». Une grande partie de cette tranche d’âge, née entre 1995 et 2009, qui commence à entrer sur le marché du travail des nouveaux métiers de la nouvelle économie.

Mesdames, Messieurs

En conclusion, nous devons absolument changer de paradigme et adapter, orienter notre système éducatif, nos métiers, en somme toute notre économie vers une base de connaissances durables.

Nous prendrons la République de Corée comme benchmark. Ce petit pays d’Asie à su se hisser au top five(5) des meilleures économies intelligentes et de système éducatif, au niveau mondial. Elle est le seul pays au monde à détenir un Ministère dédié à l’Economie de la Connaissance.

Toute la croissance de et l’économie de ce pays est axée sur la Connaissance, comme modèle de développement durable.

Nous devons essayer, tous ensemble, de miser sur ces nouvelles perspectives pour mieux comprendre, s’approprier l’étendu de l’économie du savoir et l’adapter à notre politique d’émergence économique, le PSE, afin de mieux renforcer et valoriser l’employabilité des jeunes.

Nous pouvons créer plusieurs milliers d’emplois à très court terme, si nous exploitons toutes les différentes composantes de l’Economie de la Connaissance: Education, Digitalisation, Intelligence Economique, Intelligence Artificielle, Economie vert, Transformation Digitale, Biomimétisme, Himo, Numa, Economie Bleu, etc.

Il nous faut comprendre les nouveaux enjeux économiques et s’y adapter. Dans le cadre actuel de mondialisation de la production, de la globalisation financière, la digitalisation et l’interconnexion du monde actuel, la réussite de toutes initiatives et programmes d’insertions des jeunes est forcément dans l’interaction du rôle des technologies, des partenaires au développement, des partenaires sociaux et de la société civile.

Avant de conclure, je voudrai remercier le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République et l’ensemble des ministres du gouvernement ici présents. En présidant cette 19ème édition du Forum du 1er Emploi, vous exprimez la solidité de la politique d’emploi menée par le Président de la République.

Homme de défis prêt à soulever des montagnes pour tracer la voie, loyal, probe et d’une intégrité qui force le respect, vous avez, Monsieur le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République, apporté un coup de main à une initiative patriotique.

Au Président de la République, nous vous prions de transmettre nos salutations respectueuses et amicales pour l’humaine vision qui anime son action publique et son soutien constant au forum du 1er emploi.

Le MEDS référencé comme l’une des Organisations Patronales nationales, s’impliquant dans toutes les initiatives et programmes d’employabilité des jeunes depuis 20ans. Toutes ses actions accomplies, deviennent aujourd’hui, une référence centrale, à travers la production de connaissances, l’innovation, les actions sur le terrain, mais aussi par son implication directe dans l’évaluation des politiques publiques, en direction de l’innovation, l’orientation et l’insertion et l’emploi des jeunes.

Dans cet ordre de responsabilité, tous les partenaires économiques, éducatifs, sociaux et les organisations de la société civile, ont une large perspective d’action, qui doit les installer comme un partenaire primordial des pouvoirs publics dans la riposte globale de l’emploi des jeunes et un ancrage dans toutes les opportunités d’une Economie de la Connaissance.

Je vous remercie très sincèrement de votre écoute active et attentive. Je vous souhaite un excellent succès dans vos trajectoires personnelles et surtout vers un emploi durable dans l’Economie de la Connaissance.

MBagnick DIOP

Président MEDS

9h 30: Arrivée des officiels

8h 25mn:Le grand amphithéâtre affiche déjà le plein. Cette édition est partie pour battre le record de participation.

07h 55mn: Les Forumistes 2019 commencent à s’installer dans l’amphi