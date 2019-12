Vivons-nous la protohistoire?

En traversant et en observant nos villes et villages, encore drapés du manteau moyenâgeux, on peut ne pas être frappé par une certaine stupeur conséquence de la cohabitation dysharmonique entre les hommes et les animaux. Nos cités sont en effet envahies par des animaux de toute sorte : moutons, chiens, porcs, ânes, chèvres, chats, volailles, animaux affamés, malades, déchiquetés comme les chiens de Kocoumbo. Et tout cela, dans une débonnaire complicité nationale. C’est à croire que nous vivons la protohistoire, époque des clans où l’homme vivait en parfaite harmonie avec les animaux, dans un contexte et cadre où la machine n’avait pas cependant fait son apparition. Mais la situation a profondément changé et pourtant, nous en sommes encore là, n’ayant pas constaté que le monde a bougé. Il est vrai que dans certains groupes familiaux, le totémisme est encore une réalité africaine profondément vécue, symbolisant une identité parfaite entre l’homme et l’animal. Cependant, nous ne pouvons, sous le prétexte de cette parenté, laisser prospérer les accidents très souvent mortels causés par toute évidence par des animaux errants. Il nous faut par conséquent nous assumer pleinement. Si nos animaux, parce qu’ils sont nos totems doivent nous gouverner sans qu’on ait droit au chapitre, alors acceptons de leur céder la place et migrons vers d’autres cieux où nous ne seront pas seulement des émigrés clandestins, parce quand même, trop, c’est trop. Nous n’avons pas jusqu’à présent pas réussi à faire une relecture pertinente et rationnelle de notre passé, de nos cultures. Et c’est pourquoi, comme des fourmis rampantes ne voyant pas plus loin que le bout de notre nez, nous sommes encore à ce stade. Il est temps de vivre le futur en faisant une relecture sans complaisance de notre sociologie, j’allais dire de notre mémoire historique.