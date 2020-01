Voici le pays le plus honnête au monde

Pour la plupart des gens, perdre son portefeuille ou son sac à main est plus qu’un désagrément. Si les smartphones nous permettent aujourd’hui d’effectuer des paiements sans contact, de conserver nos cartes de voyage et de nous aider à retrouver notre chemin, le port d’une pièce d’identité et d’une carte bancaire a encore quelque chose de rassurant en termes de sécurité.

Non seulement le fait d’égarer votre portefeuille vous laisse sans moyen de paiement pendant quelques heures, mais cela peut aussi signifier l’annulation de vos cartes et le changement des serrures de votre maison. Mais il y a un endroit où vous avez une probabilité disproportionnée de retrouver vos affaires : Tokyo.

Les Japonais sont un peuple honnête. Dans la capitale japonaise, à Tokyo, 3,7 milliardsde yens (28,3 millions d’euros) ont été trouvés l’année dernièreet remis à la police. Plus de 70% de cette somme finissent, soit 2,7milliards de yens, sont finalement restitués à leurs propriétaires,indique un rapport de la police métropolitaine de Tokyo.

Les résidents d’autresmétropoles seront probablement étonnés par ce phénomène, mais àTokyo, une ville connue pour sa sécurité, il s’agit d’une pratiquecourante.

Plus de 510 millions deyens (4 millions d’euros) non réclamés durant les trois moissuivant la découverte ont été remis aux personnes qui les avaient trouvés. Presque le même montant (475 millions de yens ou 3,7millions d’euros) ont fini dans les coffres du gouvernementmétropolitain de la ville, parce que les personnes les ayant trouvésne se sont pas faites connaître pour percevoir leur rémunération,rapporte le Japan Times

En 2018, plus de 545 000 cartes d’identité ont été rendues à leurs propriétaires par la police métropolitaine de Tokyo, soit 73 % du nombre total de cartes perdues.

De même, 130 000 téléphones portables (83%) et 240 000 portefeuilles (65%) ont été retrouvés.

Souvent, ces objets ont été rendus le jour même.

« Lorsque je vivais à San Francisco, je me souviens d’un article sur une personne de Chinatown qui avait perdu son portefeuille et que quelqu’un d’autre avait remis à la police », explique Kazuko Behrens, psychologue à l’Institut polytechnique SUNY de New York (États-Unis).

C’était un cas si rare que le trouveur a été interviewé sur la chaîne d’information locale et a reçu le titre d' »Honnête homme ».

De tels actes d’intégrité apparente ne sont pas si rares dans le Japon.

Pour les Japonais, c’est comme si c’était « Ouais ! Bien sûr qu’ils le rendraient ».

D’une certaine façon, c’est devenu plus rare si vous ne rendez pas un portefeuille. Ce serait une véritable surprise.

