Vol de scooters : Un gang de Lougatois démantelé en Italie

Cinq membres présumés d’un gang spécialisé dans le vol de deux-roues ont été arrêtés par la police à Genova en Italie. Les mis en cause, qui prétendaient être des « commerçants » sénégalais, sont tous originaire de Louga. Selon Le Témoin qui donne la nouvelle, ces Sénégalais, à bord de leur fourgonnette, écumait les parkings et rues des différents villes pour dérober des deux-roues motorisés notamment des T-Max. Une fois les motos volées, ils les démontaient pour ensuite les convoyer en pièces détachées vers Dakar. Une perquisition de la Police a permis de découvrir des dizaines de motos de marque Yamaha T-Max, Piaggio, Liberté, Honda volés en Espagne, en France et en Italie.