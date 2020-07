Voyage avec Macky: Tine se justifie

Alioune Tine faisait partie du voyage du Président Macky Sall au Mali secouée par une crise politique. Le patron d’Africa Jom Center justifie son acte par le fait qu’il a travaillé largement sur la question avec Macky Sall, dont, soutient-il, le leadership a été reconnu sur place par tous les acteurs de la crise malienne. Alioune Tine dit que cela est tout à fait naturel et logique. « Je suis expert indépendant des Nations-Unies au Mali. Je travaille au Mali, je connais bien la situation. Et en tant qu’expert indépendant des Nations-Unies, je dois travailler avec les chefs d’Etat du G5 Sahel et ceux de la Cedeao sur les crises qu’il y a au Mali. Donc ma présence se justifie de façon tout à fait naturelle, dans le cadre du mandat que j’exerce… », explique le Directeur exécutif d’Amnesty International Afrique. Qui ajoute avoir collaboré sérieusement avec le chef de l’Etat sur ce dossier. « Je fais de l’alerte au niveau du président de la République depuis longtemps. Effectivement, j’ai travaillé avec lui. Je pense qu’on a travaillé de façon extrêmement minutieuse. La préparation a été faite au Sénégal et sur place (au Mali) aussi le travail a été fait ».