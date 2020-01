Vrai faux kidnapping : Coumba Kane solde ses comptes

Son kidnapping n’est pas pris au sérieux par les enquêteurs de la Section de Recherche. Retrouvée samedi dernier à Touba, Coumba Kane solde ses comptes. «Je ne suis pas la première personne à faire l’objet de médisance et je ne serai pas la dernière (…) Ceux qui me servent dans un plat de ch… ne m’y trouveront pas », a-t-il martelé, précisant qu’elle n’a pas à se justifier devant des mortels et des faillibles. Elle rembobine, dans des propos repris par Libération : « Comme le dit un adage bien de chez nous, les bouches sanguinolentes ne peuvent proférer que des insanités. Elles ne m’atteindront et ne m’éclabousseront pas, car je suis sous la carapace protectrice du Tout Puissant et de mon époux qui m’a inculquée les valeurs intrinsèques d’une épouse modèle. » Elle considère qu’elle n’a pas besoin d’aller à Touba pour poser des actes répréhensibles. A noter que les enquêteurs ont trouvé plusieurs billets de banque qu’elle a été incapable de justifier, quand elle a été retrouvée, rapporte Libération dans sa parution de ce lundi 20 janvier 2020.