Wagué devrait retourner au Barça

La saison de Ligue 1 étant terminée, Moussa Wagué (prêté à Nice) pourrait revenir à Barcelone pour s’entraîner avec l’équipe. Selon le quotidien AS, le Barça y pense parce que voulant qu’il garde sa forme au cas où il serait impliqué dans un accord cet été.Moussa Wague (21 ans) est parti en prêt à Nice en Ligue 1 en hiver, mais il n’a pu jouer que 5 matchs. Il a montré une solvabilité défensive et une profondeur d’attaque, donnant deux passes décisives au but. Après la suspension de la Ligue française, il a pu reprendre l’entraînement, mais il n’a pas pu jouer.

Son avenir est ouvert. Il pourrait être prêté à nouveau, vendu, si une bonne offre arrive ou rester si Semedo part finalement.