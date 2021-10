Wallu Sénégal (aussi) implose, Pape Diop menace de quitter…

Après la coalition Yewwi Askan Wi de Sonko et compagnie, celle de Abdoulaye Wade dénommée « Wallu Sénégal » est au bord de l’implosion. Le Parti démocratique sénégalais (PDS) et ses alliés ne s’entendent plus à cause des exigences de Karim Wade qui ont installé un malaise, à en croire le journal L’AS.

En effet, les militants de Pape Diop de Bokk Gis Gis qui s’attendaient à ce que leur leader, avec son vécu et son aura fasse l’unanimité et dirige la liste de leur coalition à Dakar, ont eu la surprise de leur vie. Saliou Dieng, secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien au PDS, a fait savoir que le candidat de ‘Wallu Sénégal’ sera issu des rangs du PDS.

Devant le fait accompli, les partisans de Pape Diop ont opposé un niet catégorique à la volonté du fils de Wade qui vient de poser les germes qui vont sans doute causer des querelles internes au sein de ‘Wallu Sénégal’.