Watford: Pape Guèye Kassé casse son contrat

Coup de tonnerre ! Pape Gueye n’ira plus à Watford. Alors que tout était conclu entre le milieu de terrain sénégalais du Havre et les Hornets poussant même ces derniers à annoncer en avril l’arrivée prochaine du joueur de 21 ans, les choses seront finalement annulées, Pape Gueye ayant décidé de casser le contrat.

« J’ai voulu dénoncer les circonstances qui ont entouré la signature d’un contrat avec Watford et de ce que je considère être des irrégularités directement auprès de leurs représentants. Après de nombreuses discussions, je constate en plus à ce jour qu’aucune démarche administrative me concernant n’a été réellement entreprise. En conséquence, et en considérant que le contrat n’a pas encore pris effet, je prends acte de la fin de tout lien contractuel avec le club de Watford », a indiqué le Sénégalais dans un communiqué transmis à L’Equipe.

La décision de Pape Gueye est la conséquence de son insatisfaction suite à l’accord financier trouvé avec Watford. Un accord qui ne lui avait pas plu et qui l’a poussé à mettre fin à sa collaboration avec son représentant, Bakari Sanogo en avril.

« Mon tort dans cette histoire est d’avoir fait confiance à une personne qui m’a mal conseillé. Je mets en garde mes collègues sur les abus dont ils pourraient faire l’objet concernant les signatures de contrat », rapporte-t-il à propos de Bakari Sanogo.

D’après Me Pierre-Henri Bovis, son nouveau conseiller, il y a de « possibles irrégularités autour du contrat ». Une position que confirme L’Equipe d’après qui Watford avait fait passer à Pape Gueye une visite médicale cachée en Italie en juin 2019. Un procédé interdit dans la mesure où le joueur a encore un an de contrat avec Le Havre, qui n’en avait pas été informé.