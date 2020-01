Watford-Tottenham : Ismaïla Sarr élu homme du match

Auteur d’un très bon match cet après-midi face à Tottenham lors du match nul de Watford face aux Spurs de Tottenham (0-0), Ismaïla Sarr a été désigné homme du match.

Lors de la rencontre de cet après-midi face aux Spurs de Mourinho, les Hornets ont réussi le coup en arrachant un point face à l’enthousiasme de Tottenham. Très remuant sur son flanc, Ismaïla Sarr semble retrouver ses sensations d’antan. Il a été impliqué dans presque toutes les offensives des Hornets lors de la rencontre en manquant même un peu de lucidité pour trouver le chemin des buts.

Resté sur un bilan de 3 buts et 2 passes décisives, le Sénégalais est actuellement l’homme le plus dangereux de Watford. D’ailleurs l’ancien attaquant de Rennes a été désigné homme du match ce samedi à l’issue de la rencontre. L’ailier retrouve ses sensations et c’est de bonne guerre.