Windows : comment récupérer des fichiers supprimés après un vidage Corbeille ?

Une manipulation un peu rapide et vous avez vidé la Corbeille de Windows alors qu’elle contenait un fichier important ? Pas de panique ! Grâce à de nombreux logiciels, il est possible de retrouver des fichiers photo, audio, des documents ou encore des courriels.

Un fichier n’est jamais totalement supprimé sur un disque dur. Ainsi, s’il vous arrive d’avoir besoin de récupérer un document, une photo, un fichier de musique ou d’autres contenus, il est possible de faire appel à des logiciels crées pour ce type de problèmes.

Ease US Data Recovery Wizard est un logiciel de récupération de données supprimées, formatées ou perdues sur le PC. Faisant partie incontestablement des logiciels de récupération de donnée gratuit les plus complets, Ease US Data Reovery Wizard permet de récupérer photos, fichiers, vidéos provenant de disques durs ou endommagés, et ce en 3 clics.