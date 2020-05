Xavi juge Mané

Xavi Hernadez, l’entraîneur d’Al Sadd a eu avec Samuel Eto’o, sur Instagram, à travers Roadto2022es, une conversation dans laquelle il révèle certains de ses défis en tant qu’entraîneur. Ils ont passé en revue leurs expériences ensemble et ont parlé du football qu’ils aiment, des équipes auxquelles ils ont fait face. Xavi a expliqué que Sadio Mané et Aubameyang sont bons quand ils ont des espaces devant eux. Mais leurs styles ne conviennent pas au jeu du FC Barcelone. « Avec les espaces, Mané et Aubameyang vous tueront avec des espaces, mais Barcelone a besoin de joueurs qui savent se déplacer dans les espaces courts. Je pense déjà aux joueurs qui s’adapteraient au Barça et ce n’est pas facile d’en trouver un. Samuel Eto’o oui c’était parfait, comme Luis Suárez est maintenant ».