Yeumbeul Sud : Amadou Hott bat le record de la mobilisation

Le quartier Farba a Yeumbeul Sud a refusé du monde ce Samedi 30 Octobre 2021 à l’occasion de la journée de clôture du ” Leul Communal” initié par les “Badianes Gokh”. Sous la présence du ministre de l’économie Amadou Hott par ailleurs candidat de la coalition BBY à Yeumbeul.

Avec plus 800 enfants qui ont été circoncis et complètement pris en charge par le ministre de l’économie du plan et de la coopération , la présidente de l’association des Badianes Gokh Ndeye Mariane Diallo a remercié le ministre de son implication dans le développement de leur localité. Ainsi cette présidente s’engage avec toutes les Badianes Gokh à accompagner Amadou Hott candidat à la mairie de Yeumbeul Sud pour les prochaines élections locales.

Accompagnée par les grands responsable de la commune qui se sont rangés derrière le choix du président Macky Sall pour porter la candidature de la coalition et du parti Apr pour les prochaines élections locales.

Parmi eux on peut citer Modou Mbene Diop récemment nommé au poste d’ambassadeur itinérant a la présidence de la République, Cheikh Tidiane Gadio coordonnateur du Parti de l’Alliance pour la République (APR) à Yeumbeul Sud. Une chose qui a été bien appréciée par le chef de l’État Macky Sall selon le ministre.

Cette action fait parti des premières après l’investiture du ministre. En effet les témoignages ont été toutes les mêmes. Dans sa déclaration Amadou Hott s’est dit être surpris de cette forte mobilisation des “Badianes Gokh” qui est une première dans cette localité. Stupéfié, le candidat de la coalition BBY déclare que la victoire est sûre et cela se confirme par cette mobilisation. Amadou Hott n’a pas manqué de revenir sur ces actions qu’il mène dans la commune mais qui n’auront d’impacts à condition qu’ils soit élu à la mairie. ” Je vous exhorte à travailler main dans la main pour la réussite de notre objectif qu’est un nouveau Yeumbeul” témoignage le ministre.

D’ailleurs Amadou Hott a chanté son slogan “Yeumbeul Bou Besse” avec des projets comme la réfection de la route de Farba estimé a près de 2 milliards en cours d’exécution. Lançant une pierre au maire actuel de la commune, ” Un vrai leader ne s’accapare pas des projets qu’il n’a pas réalisé. Tout le monde sait que construire des routes n’est pas dans les compétences d’un Maire. Naa nitt gni yewou” déclare le candidat à la mairie.

Le ministre a listé d’autres projets qui sont en cours et d’autres en finition qu’il a réalisé avec ses relations. Par ailleurs il a martelé que ceci n’aura de sens que le soir du 23 janvier 2023 lorsqu’il sera proclamé victorieux majoritairement dans la commune de Yeumbeul Sud.