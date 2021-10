Yeumbeul Sud : Amadou Hott montre sa force de mobilisation

Investi récemment par la coalition Benno Bokk Yakaar pour porter sa candidature à la mairie de Yeumbeul Sud, le ministre Amadou Hott a fait sa première sortie dans la commune ce samedi en battant le record de la mobilisation .

Le terrain de l’Usine des Eaux de Yeumbeul ne pouvait plus contenir , les milliers de personnes hommes comme femmes qui étaient tous venus accueillir le ministre qui fut le d’une cérémonie de remise de kits scolaires à 700 élèves organisé par l’association Sama Gokh Sama Yité (SAGSAY).

Son entrée a été magistrale et il a battu le record en terme de mobilisation. En compagnie d’une très forte délégation, le ministre a été accueilli avec des applaudissements et autres manifestations de joie de ses partisans notamment la “brigade féminine” appelée “Hott Girls”, habillée de tee-shirts à son effigie. Les comédiens Per Bu Khar et Tonton Tapha ont contribué à la fête en communiant avec le public sur le refrain “Amadou Hott Yeumbeul Nena yowa” (Amadou Hott Yeumbeul t’a choisi).

Prenant par la suite la parole, le candidat maire à Yeumbeul Sud a réitéré ses engagements de faire de l’éducation un pilier de sa gestion une fois élu. Cette cérémonie de distribution de fournitures sera aussi d’envergure communale, promettra-t-il. M. Hott n’a pas manqué de passer en revue quelques autres projets importants sur l’environnement de la commune et la vie des populations. Il s’agit de l’assainissement, la lutte contre les inondations, le financement des femmes, etc.

Il a fini par donner rendez-vous très prochainement lors d’un grand meeting, afin de donner plus de détails sur son programme et de mettre en branle la machine de conquête de la mairie de Yeumbeul Sud.