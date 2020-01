Yeumbeul : Un dealer saute du 2e étage

C. Dramé, un célèbre dealer a pris un énorme risque, en voulant échapper aux policiers. Repéré dans un trafic de stupéfiants, lors d’une opération coup de poing de la police de Yeumbeul, ce suspect a sauté du deuxième étage d’un immeuble, en passant par sa fenêtre et s’est fracturé les jambes retombant au sol. Le drame, informe Les Echos, a eu lieu dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier dernier, vers 1 h du matin au quartier Afia 3 à Yeumbeul Sud. Mal en point, il est arrêté par les limiers qui découvrent sur lui 25 joints de chanvre indien et 125 grammes en vrac. Lui et ses 8 acolytes sont placés en garde à vue au commissariat de Yeumbeul. Ils seront déferrés aujourd’hui au parquet pour offre et cession de chanvre indien et détention et usage collectif.