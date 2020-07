YOFF APECSY: UN CAMION EN FURIE TUE TROIS PERSONNES

Un accident a vite tourné au carnage ce mercredi matin à Yoff Apexy 2, un gros porteur a mortellement écrasé 3 personnes et en a grièvement blessé 4 autres. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule et a foncé droit sur un taxi, sans pouvoir s’arrêter, emportant tout sur son passage. Les victimes n’ont pas eu le temps de voir le camion effréné leur arriver dessus.

D’ailleurs, le véhicule a fini sa course folle sur le mur du centre aéré Bceao. Les corps de deux (02) parmi les victimes décédées, sont restés coincés dans le taxi complètement aplati.

Les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre sont déployés en nombre important sur le site pour secourir les blessés et contenir la foule traumatisée.