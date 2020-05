YouTube : afficher les sous-titres sur une vidéo en anglais

Sur YouTube, la majeure partie des contenus étrangers sont en anglais. Heureusement, il est possible d’afficher les sous-titres dans la langue de Shakespeare et ainsi pouvoir suivre plus facilement. Encore mieux, on peut obtenir une traduction approximative de ces textes en français. De quoi saisir le sens général, à condition de ne pas être trop exigeant.

Le service propose un système de sous-titres qui s’affichent pour les contenus en langue anglaise. Voici comment l’utiliser.

Activer les sous-titres dans une vidéo YouTube