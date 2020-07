Zahra Iyane Thiam accorde un montant de 700 millions à 19 SFD 

700 millions de nos francs, c’est la somme accordée par Zahra Iyane Thiam, ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire aux structures du Système financier décentralisé (SFD) dans le cadre de l’atténuation des impacts de la Covid-19 sur l’économie.

La crise sanitaire liée à la Covid 19 a impacté plusieurs secteurs notamment la microfinance et l’économie sociale et solidaire. C’est dans ce cadre que le ministre de tutelle, Zahra Iyane Thiam Diop a rencontré, hier, les membres de la commission « Préservation et stabilité macroéconomique et financière du FORCE Covid-19 ». A cette occasion, elle a annoncé qu’un montant de 700 millions de francs CFA a été accordé à 19 structures du Système financier décentralisé (SFD) dans le cadre de l’atténuation des impacts de la Covid-19 sur l’économie. « Au 30 juin 2020, un montant de 700 millions de francs CFA a été accordé à 19 SFD répartis dans 11 régions du Sénégal, soit un taux d’exécution de 85% », a-t-elle dit. A l’en croire, son département ministériel a reçu du FORCE Covid-19 une enveloppe de 500 millions de francs CFA destinée aux SFD isolés et aux acteurs de l’économie sociale et solidaire. Toutefois, elle a soutenu que ses services ont ajouté à cette somme un montant de 300 millions de francs CFA issu du budget 2020 du Fonds d’Appui à l’Economie Sociale et Solidaire (FAES), soit au total 800 millions de francs CFA mobilisés pour renforcer le dispositif. « Cette enveloppe est destinée aux acteurs de l’Economie sociale et solidaire pour la subvention de leurs charges incompressibles, notamment les charges fixes, l’acquisition d’intrants et de petits matériels agricoles », a indiqué le ministre selon qui, à travers les tournées effectuées dans les 11 régions, il a été constaté que ce programme était très attendu par les populations. « Les populations ont très bien accueilli cet appui qui vient en complément de plusieurs autres types de soutien », a encore déclaré le ministre. Il faut dire que seules les régions de Louga, Saint-Louis et Diourbel n’ont pas encore reçu les équipes du ministère de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire. Dakar et Thiès en sont les plus grandes bénéficiaires avec des appuis s’élevant respectivement à 77 et 115 millions de francs CFA. S’exprimant par la même occasion, le président de la commission Préservation et stabilité macroéconomique et financière du FORCE Covid-19, Bocar Sy, a soutenu que l’objectif est de rendre compte au comité dirigé par le Général François Ndiaye. « Nous repartons avec l’engagement ferme de suivre ce qui va se faire, mais surtout d’aider dans la réflexion pour que les autorités accordent davantage de moyens à ce département », a dit pour sa part le Directeur général de la Banque de l’Habitat du Sénégal.

Cheikh Moussa SARR