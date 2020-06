Ziguinchor: 57 marins bénéficient d’une formation sur la Covid-19

Les marins de la base navale d’Elinkine ont bénéficié d’une formation sur la COVID-19, l’engagement communautaire ainsi que les Procédures Opérationnelles Normalisées (PON) à suivre au niveau des points d’entrée officiels, renseigne le Ministère de la Santé et de l’Action sociale.

A Elinkine, 29 éléments des forces de défense et de sécurité ont été formés, 14 à Mpack et 14 à Seleky.

Les Autorités militaires et la police des frontières rencontrées sur place ont hautement salué cette initiative.

Pour rappel, à Elinkine, la base navale surveille les entrées et sorties de toutes les pirogues de pêche.