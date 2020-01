Ziguinchor: Un supporter de Bendoula meurt d’un malaise cardiaque

Un homme âgé de près de 30 ans a succombé à un malaise cardiaque dans les tribunes du stade Aline Sitoé Diatta, samedi dernier, lors d’un match de football entre l’Asc Bendoula de Peyrissac et l’Asc Réveil de Boucotte. « Ibrahima Diallo a fait une crise cardiaque peut avant le match et n’a pu être réanimé malgré l’intervention des Sapeurs-pompiers », indiquent des sources médicales. Ce fan de l’Asc Bendoula décédé alors qu’il suivait le match des équipes cadettes au stade Aline Sitoé Diatta, était plus connu sous le sobriquet de « Yembéré ».