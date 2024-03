Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

🚹Ousmane Sonko et Diomaye vont sortir de prison ce mercredi. AprĂšs le vote et l’adoption de la loi d’amnistie par l’assemblĂ©e nationale, Ă ce jour force est de constater et de prĂ©ciser qu’on n’a pas eu d’un Ă©ventuel recours d’inconstitutionnalitĂ© de cette loi. Le prĂ©sident aujourd’hui peut signer et dĂšs lors la loi sera publiĂ©e au journal officiel pour produire des effets Ă l’Ă©gard de tous les sĂ©nĂ©galais et sĂ©nĂ©galaises.

Publicités

(Madiambal Diagne)