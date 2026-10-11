1 milliard F CFA de faux billets saisis par la BR de Faidherbe : Un retraité et trois de ses fils parmi les six personnes arrêtées

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Dans un communiqué, le colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division communication et relations publiques de la gendarmerie nationale, a annoncé hier le démantèlement d’un réseau de trafic de faux billets. L’opération a permis de saisir l’équivalent de plus d’un milliard de francs CFA en fausses coupures. Les gendarmes ont aussi récupéré un pistolet automatique de marque Taurus de calibre 9 mm, 20 cartouches à blanc de 9 mm et 15 cartouches de 12 mm. S’y ajoutent deux faux cachets présumés faussaires, un gilet pare-balles, un poignard et des bouteilles supposées contenir du mercure. Seneweb revient sur le déroulement de l’enquête qui a conduit à l’arrestation de six suspects, dont un retraité et trois de ses fils.

Le 5 octobre 2026, la brigade de recherches (BR) de Faidherbe reçoit un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau présumé détenir des coupures en devises étrangères. Ces billets étaient susceptibles d’être soumis à un lavage chimique en vue d’être utilisés frauduleusement comme moyens de paiement.

Le premier suspect arrêté à Nord-Foire

Les investigations des enquêteurs en civil ont permis d’interpeller V. Ndione, présenté comme un opérateur économique, dans un appartement de Nord-Foire, en possession de billets noirs. Interrogé, il aurait cité A. L. Mbengue, domicilié à Louga et présenté comme professeur d’éducation artistique, et M. D. D. Samb, présenté comme son garde rapproché. À Louga, A. L. Mbengue est interpellé par les gendarmes et conduit à Dakar à bord d’un véhicule banalisé.

L’interpellation à Mbour et la perquisition à Nguékhokh

Une descente à Mbour a permis aussi d’interpeller M. D. D. Samb, au croisement de Malicounda. La perquisition de son domicile, à Nguékhokh, a permis de saisir une valise remplie de faux billets de 100 dollars et de 100 euros. Leur valeur est estimée à 1 026 200 000 F CFA. Les enquêteurs y ont aussi découvert un pistolet automatique et des munitions. M. D. D. n’en détenait pas l’autorisation. À l’issue de l’opération dans la Petite-Côte, l’agent de sécurité M. D. D. Samb a été transféré à Dakar sous bonne escorte.

Les révélations devant les enquêteurs de la BR de Faidherbe

Interrogé à la BR de Faidherbe, M. D. D. Samb aurait cité comme membres du réseau A. L. Mbengue, arrêté à Louga, et V. Ndione, le premier interpellé. Il a aussi désigné le père de ce dernier, B. Ndione, retraité, ainsi que ses deux frères, D. S. Ndione et E. S. Ndione, un topographe.

La descente des limiers à Thiès s’est soldée par l’interpellation du retraité et les deux autres fils cités domiciliés au quartier Mbour 2.

Au total, six suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête s’oriente vers un réseau à caractère familial.