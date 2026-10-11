Rentrée scolaire 2026-2027 : 8 400 enseignants en renfort et un climat apaisé avec les syndicats, les précisions de Moustapha Guirassy

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Le report de la rentrée au 12 octobre avait soulevé des inquiétudes quant au respect du volume d’heures de cours et à l’achèvement des programmes. Moustapha Guirassy a tenu à lever tout doute quant à la capacité du système éducatif à résorber ce décalage. « Très sincèrement, il ne faut pas se faire peur. 72 heures, c’est maîtrisable et largement jouable », a-t-il déclaré, ajoutant que « le quantum horaire, là, nous le sanctuarisons. Et il n’y a aucune crainte à se faire à ce sujet ». Pour compenser ces heures, plusieurs leviers seront actionnés, notamment l’aménagement des périodes de cours et l’utilisation renforcée des ressources pédagogiques numériques.

Face à la prolongation des pluies et aux risques d’inondations récurents, le ministère projette une évolution de l’organisation scolaire dès la rentrée prochaine. « L’année prochaine, par exemple, parce que là nous avons le temps, nous pouvons aller vers une semi-académisation », a annoncé le ministre. Cette approche permettrait d’adapter les dates de reprise et de fermeture des classes selon les vulnérabilités climatiques de chaque région, tout en préservant le caractère national des examens et concours.

Déploiement massif de plus de 8 400 enseignants

Pour résorber le déficit en ressources humaines dans les établissements publics, l’État effectue un effort d’équipement soutenu. « C’est 8 400 et quelques enseignants que l’État du Sénégal, cette année, pour la rentrée, va déployer », a précisé Moustapha Guirassy.

Ce contingent regroupe les sortants des Centres régionaux de formation des personnels de l’éducation (CRFPE), de la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF), de l’Université Gaston Berger (UGB), ainsi que 2 527 agents issus du dernier recrutement spécial. Cette remobilisation s’inscrit dans la vision stratégique de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Dialogue social et prévention des conflits syndicaux

Interrogé sur le risque de perturbations liées aux revendications des enseignants concernant l’application des accords et des indemnités, le ministre affiche sa confiance. « Globalement, je pense qu’on ne devrait pas avoir de grandes perturbations », a-t-il affirmé, saluant le sens des responsabilités des syndicats, notamment ceux regroupés au sein du G7.

Reconnaissant la légitimité des attentes des enseignants, Moustapha Guirassy a souligné : « Ils ont raison, encore une fois ». Pour prévenir tout blocage, les concertations ont été intensifiées avec des rencontres bimensuelles et le suivi rigoureux des engagements lors des récents Conseils interministériels. Selon lui, l’anticipation et la concertation restent le meilleur rempart contre les tensions : « Ce qui est dangereux avec les syndicats, et je les comprends très bien, c’est lorsqu’il n’y a pas d’écoute, lorsqu’ils n’ont pas d’information ».