14 Mars 2021-14 Mars 2024: Trois (03) ans deja aprés la disparition de Thione Seck

Décès à Dakar à l’âge de 66 ans du chanteur et parolier Thione SECK. Issu d’une famille de griots, il avait débuté sa carrière musicale dans de grands orchestres de l’époque, notamment l’Orchestre Baobab de Dakar, avant de créer son propre groupe le Raam Daan. Il est le père du chanteur Waly SECK. Il a été inhumé le même jour au cimetière musulman de Yoff.

Chez Thione Seck, la musique était depuis toujours une affaire de famille. Et c’est tout naturellement que le gamin né à Dakar en 1955 s’inscrit dans le fertile sillon d’un père chanteur de la confrérie mouride, à qui il dédiera d’ailleurs en 1991 une très belle cassette. A cette école, il apprit à conjuguer dans son chant la capacité à grimper dans les octaves et la faculté à habiter sa voix d’une ferveur spirituelle. Dès l’école primaire, son destin semblait tout tracé : emprunter les mêmes voies que celles de ses ancêtres, griots depuis des générations. Tout d’abord dans les fêtes de son quartier, avant d’intégrer des orchestres constitués, sur les conseils avisés de Laye Mboup, maître chanteur.

Le chanteur et parolier Thione Seck, l’un des seigneurs de la musique sénégalaise depuis une quarantaine d’années, est décédé dimanche 14 Mars 2021 à l’âge de 66 ans à Dakar. Issu d’une famille de griots, Thione Ballago Seck de son nom complet, était l’un des plus célèbres musiciens du pays avec Youssou Ndour, Omar Pène, Ismaël Lô ou encore son propre fils, Wally Seck.

Ancien chanteur dans les années 1970 de l’Orchestre Baobab, une formation adepte d’une salsa afro-cubaine à la sauce sénégalaise, Thione Seck avait fondé dans les années 1980 « Raam Daam », un groupe de pur mbalax, genre né de la rencontre entre plusieurs rythmes locaux, le chant, le funk, et parfois le reggae.

Sa discographie comprend notamment « Allô Petit », « Orientissime » et « Diaga ». Les hommages se sont succédé au Sénégal dès l’annonce de la disparition. Sur Twitter, l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall a salué le départ d’un « véritable monument la musique sénégalaise ». Il quitte pourtant après un an, pour rejoindre, en 1973, l’Orchestra Baobab, autre formation phare dans ce Sénégal qui chaloupe sérieusement. Il va y graver des faces qui restent un demi-siècle plus tard : Visage du Sénégal ou encore Une nuit au Jandeer, qui sort en 1978.

Au tournant des années 80, Thione Seck quitte la formation, non sans recommander son petit frère pour le remplacer, pour tracer son propre chemin. Ce sera Chauffeur Bi, mystique musique et mythique pochette du LP, où il trône devant un coupé sport rouge. La décennie 80 s’annonce sous les meilleurs augures pour celui qui teinte alors son mbalakh d’arabesques et rythmiques orientales.

Juste avant son décès, c’est dans la chronique judiciaire que son nom va se retrouver, dans une sombre affaire de faux billets à rebondissements, pour laquelle il aura fait neuf mois de détention provisoire, avant que la procédure soit annulée pour vice de forme en 2019, puis reprise un mois plus tard, avant d’être abandonnée voici quelques jours.

Son fils Wally B. Seck, nouvelle voix d’un Sénégal converti à l’afropop, avec qui il avait enregistré et qui a repris l’étendard familial, le soutiendra jusqu’au bout. Las, on n’aura jamais le fin mot de l’affaire : Thione Seck est décédé des suites d’une maladie à l’hôpital Fann de Dakar ce dimanche, deux jours après le jour anniversaire de ses 66 ans.