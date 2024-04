17 avril 2024: Les Thiantacounes entament la marche vers le 78e édition de la rencontre entre Serigne Saliou et Cheikh Bethio

Partager Facebook

Le 17 avril est un jour de commémoration, pour les Thiantacounes. C’est devenu une tradition chez les talibés de Serigne Béthio Thioune de fêter la rencontre entre leur vénéré marabout et le fils cadet de Serigne Touba, Serigne Saliou. Cette année correspond à la 78 e édition, les préparatifs sont déjà lancés.

Les Thiantacounes sont à pied d’œuvre dans la préparation de la 78e commémoration du 17 avril. Les disciples de Serigne Saliou Ndiagueul Thioune, fils héritier de Cheikh Béthio Thioune, ont pris le taureau par les cornes pour cette édition 2024. La célébration de l’anniversaire de la rencontre entre Cheikh Béthio Thioune, âgé de 7 ans à l’époque, et Serigne Cheikh Saliou Mbacké, le 17 Avril 1946 à Tassette (Mbour).

Il y a des événements qui ne se produisent qu’une seule fois dans la vie et c’est vraisemblablement le cas de la rencontre historique entre Serigne Saliou Mbacké et Cheikh Béthio Thioune. C’était le 17 avril 1946 à Tassette une localité située dans le département de Mbour et dont la portée temporelle et spirituelle reste inintelligible. Depuis, jour pour jour, de son vivant jusqu’à son rappel à Dieu, Cheikh Béthio Thioune en a fait un événement sacerdotal, une mission salvatrice.

Rencontre Serigne Saliou Mbacké et Cheikh Béthio Thioune

La rencontre entre Serigne Saliou Mbacké et Serigne Béthio Thioune, le 17 avril 1946, marque le début de son compagnonnage spirituel avec Borom Khelcom et va de facto bouleverser sa vie. Béthio fait allégeance au saint homme et le vénère. Cheikh Béthio Thioune, c’est l’histoire d’une vie dédiée à Serigne Saliou. «Je ne connais rien je ne sais rien, tout ce que je sais tout ce que je connais c’est lui qui me l’a inculqué», disait-il. Promu au rang de Cheikh, il a parcouru le pays et le monde pour prêcher la «bonne nouvelle» venait faire allégeance à Serigne Touba parlant de son guide Serigne Saliou. Il revendique même des millions de disciples et célèbre chaque 17 avril sa rencontre avec Serigne Saliou Mbacké à Tassette localité dans le département de Mbour. Et, très vite des dahiras naissent dans les écoles universités.

Le mouvement prend de l’ampleur et devient puissant et acquiert une autonomie financière. Il est d’ailleurs à l’origine des «Berndé» à l’occasion du grand Magal de Touba sous le khalifat de Serigne Saliou d’abord avec des milliers de bœufs poulets, chameaux et toutes les races de petits ruminants sont immolés lors du grand Magal de Touba pour rendre grâce à Dieu.

Le pacte d’allégeance de Cheikh Béthio à Serigne Saliou Mbacké

Cheikh Béthio est surtout connu avec Serigne Saliou Mbacké dernier fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké fondateur de la Mouridisme, qui fut le 5e khalife du mouridisme. Disciple fidèle de Serigne Saliou Mbacké, il organise durant plusieurs années à Dakar des manifestations, Sant Serigne Saliou (« rendre grâce à Serigne Saliou »), durant lesquelles des centaines de moutons et bœufs sont tuées pour le compte de milliers d’invités.

C’est d’ailleurs vers les années 80 que Serigne Saliou Mbacké élève Béthio Thioune au rang de Cheikh plus exactement en 1987 au daara de Ndiapndal. Il serait le premier cheikh investi par Serigne Saliou depuis le dernier cheikh investi par Cheikh Ahmadou Bamba en 1922. Après 38 ans de carrière administrative, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite en janvier 1996 en qualité d’administrateur civil principal de classe exceptionnelle. Il s’installe à Touba, dans le village de Dianatoul Mahwa où il reçoit du khalife général une grande concession foncière autour de laquelle il construit un véritable quartier.

Les déboires de Cheikh Béthio Thioune avec Dame Justice

Cheikh Béthio va connaitre des déboires judiciaires avec le double meurtre de Médinatoul Salam ou deux de ses disciples vont trouver la mort Bara Sow et Ababacar Diagne dans des affrontements entre talibés ans la nuit du 22 au 23 avril 2012 dans sa résidence de Médinatoul Salam à Mbour. Arrêté et placé sous mandat de dépôt le 26 avril 2012, le guide des Thiantacounes bénéficie le 21 avril 2013, d’une liberté provisoire assistée d’un contrôle judiciaire.

Le procès du double meurtre de Médinatoul Salam a débuté le 23 avril et après deux semaines de plaidoiries et de réquisition la Chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Mbour a rendu son verdict. Cheikh Béthio est reconnu coupable de complicité de meurtre et non dénonciation de crime et condamné à 10 ans de travaux forcés et la séquestration de ses biens.

Rappel à Dieu de Cheikh Béthio Thioune et son héritage

Âgé de 81 ans, Cheikh Béthio Thioune est décédé le mardi 7 mai 2019 des suites d’une longue maladie à l’hôpital de Bordeaux où il était soigné. L’héritage du défunt et vénéré Cheikh Béthio Thioune repose désormais sur une gestion concurrentielle entre son ainé, Serigne Saliou Thioune, Khalife légitime du Cheikh.

Le mouvement des Thiantacounes s’est même internationalisé et le Cheikh aurait scellé des milliers de mariages partout où il passait. Aujourd’hui qu’il n’est plus de ce monde, les conséquences de la division des Thiantacounes entre son Khalife Serigne Saliou Thioune et Sokhna a Aida Diallo continuent de susciter beaucoup d’interrogation.