17e Edition des Cauris d’Or: La constance !

Événement des plus attendus de l’année, la 17e édition des Cauris d’Or s’est déroulée dans le somptueux hôtel King Fahd Palace, ce samedi 2 juillet. Dans une dimension récréative accommodée de glamour, le monde de l’entreprise a fêté et honoré ses meilleurs entrepreneurs et décideurs. On vous dit tout, comme si vous y étiez.

Malgré une année difficile toujours bouleversée par la crise sanitaire, les personnalités du monde de l’entreprise publique et privée se sont retrouvées, ce samedi 2 juillet 2022, au King Fahd Palace pour assister à la 17e cérémonie des Cauris d’Or. L’occasion de récompenser les meilleurs entrepreneurs qui se sont illustrés au cours des douze derniers mois, mais aussi d’assister au traditionnel tapis rouge de la soirée.

Le Meds, en partenariat avec le Groupe Promo Consulting, a encore réussi un coup de maître ! La cuvée 17 des Cauris d’Or a vécu dans une dimension récréative accommodée de glamour. Bonne claque aux clichés raccourcis et aux préjugés falsificateurs. La prestigieuse salle du King Fahd a accueilli la crème du monde de l’entreprise pour cette grande soirée annuelle des Cauris. C’est à 20 heures que s’est ouvert ce rendez-vous de l’excellence. Avec de belles sonorités tenues jusqu’au bout par le rappeur Dip Doundou Guiss, Djebba, Viviane Chedid et Carlou D. Sur scène, comme à son habitude, le baye fall de la musique sénégalaise qui a clôturé la cérémonie, a offert au public un show époustouflant. Par sa voix, toujours aussi puissante, il a séduit, après le passage de Viviane Chidid qui a fait vibrer le chapiteau.

Auparavant, le ministre de l’Economie, Amadou Hott qui a présidé la cérémonie, s’est réjoui de l’organisation des Cauris d’Or. Il clame sa satisfaction : « Cette cérémonie est devenue un évènement incontournable, de célébration du leadership national et africain et c’est surtout la célébration de l’excellence. Le MEDS nous habitue à célébrer les Cauris d’Or en imprimant à chaque édition un thème d’actualité dont la pertinence de la justesse a souvent retenu l’attention. » Pour cette 17e édition, le choix est porté sur la constance qui renvoie à une «qualité essentielle qui demande des efforts sur le long terme et permet aux hommes et aux femmes de se maintenir dans la voie du progrès.»

Amadou Hott ébloui par les « Cauris d’Or »

Abordant le thème, la constance, le ministre Hott donne la recette aux jeunes et aux entrepreneurs : «Essayez une fois, deux fois, ça ne marche pas mais peut-être pour la troisième fois, ça marchera, c’est un peu comme en politique. » Le ministre de l’Economie d’ajouter : «Ce grand rendez-vous désormais inscrit dans l’agenda annuel de l’entreprise, réunit des hommes et des femmes de valeurs dans divers secteurs.» «Les Cauris d’Or sont un creuset d’échanges et une opportunité pour nouer des partenariats entre le privé et des partenariats public-privé. Le Meds a été constant dans sa volonté de promouvoir l’initiative privée et de cultiver l’excellence au sein de l’entreprise comme seul et unique moyen pour réaliser des progrès durables», a-t-il témoigné. Avant de poursuivre : «Cette constance est également de mise dans la volonté du gouvernement de mettre l’entreprise au cœur de ses politiques d’émergence à l’horizon 2035 en cherchant au quotidien à créer un environnement qui lui permet d’assurer sa vocation de création de richesses et d’emplois.» Hott précise que c’est toute la philosophie du PAP2A qui consacre 39% de son portefeuille au secteur privé. Ce dernier met en œuvre des réformes, des projets et accompagne, par ailleurs, des entreprises. «Au-delà des réformes et projets, c’est une vision pour promouvoir l’initiative privée et élargir les opportunités ». Il recommande d’augmenter la taille de l’économie et se focaliser sur certains secteurs qui vont permettre de créer plus de croissances et d’emplois. « C’est pourquoi au niveau de l’industrie, il y a différents agropoles comme le centre, le sud, le nord et il y aura l’agropole ouest.» Il annonce que la stratégie du développement du secteur privé a également été lancée et une fois sa validation par le Président Macky Sall, il y aura une loi.

Hott signale que la 17e cuvée des Cauris d’Or se tient dans un contexte particulier de relance de notre économie nationale pour laquelle 500 milliards FCFA ont été injectés afin d’aider les populations confrontées à l’inflation des denrées et à la hausse du prix du carburant. Sur le plan international, révèle-t-il, des négociations sont en train d’être faites pour que le Sénégal puisse avoir accès à la céréale, aux produits pétroliers. «Au regard de la dynamique de notre économie, l’espoir est permis pour le Meds avec l’arrivée du pétrole et du gaz en 2023 et une croissance de 10% l’année prochaine», a-t-il souligné. « Nous devons tous agir sur la qualité de nos productions pour nous différencier sur les marchés régionaux et mondiaux, valoriser nos atouts et soutenir le projet Sénégal», plaide-t-il.

Cette édition des Cauris d’Or annonce ainsi un nouvel ordre de coopération sous-régionale potentiellement bénéfique pour les différents Etats africains et les décideurs obligés par la réalité de l’économie de marché à une collaboration inexorable. Tout le mérite est au Meds, principalement son président, Mbagnick Diop, qui a finalement réussi à ancrer les Cauris d’Or dans l’espace national et sous-régional africain, alimentant de nouvelles espérances par l’encensement d’une émulation saine et productive. Vivement la 18e, l’année prochaine.

M. BA