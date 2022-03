1er anniversaire du Parti Républicain pour le Progrès; Déthié Fall invite ses militants à rester dans Yewwi

Le Parti Républicain pour le Progrès/Diisóo ak Askan Wi (PRP), fête ce 28 mars 2022 un an d’existence. A travers un communiqué de presse, son président Déthié Fall, a salué les réalisations du parti qui s’inscrit dans « la rupture profonde et positive des pratiques politiques aux antipodes de la morale, de la vertu, du patriotisme et du panafricanisme ».

Depuis sa création, le parti s’est beaucoup développé partout au Sénégal et profondément dans la diaspora. A ce jour, des cellules et structures du PRP sont présentes dans toutes les circonscriptions électorales du pays et de la diaspora. « Ils sont jeunes, femmes, étudiants, cadres, artisans, éleveurs, agriculteurs, toutes couches sociales confondues, à adhérer aux idéaux et principes du PRP et avec qui nous cheminons dans cette voie du Diisóo ak Askan Wi » nous informe Xibaaru.

Dethié Fall informe qu’au vu du contexte actuel et de l’immensité de la responsabilité l’anniversaire de son parti ne sera pas célébré. « Nous vous avons demandé d’éviter de se singulariser en ces périodes et de mobiliser toutes les énergies, tous les efforts et toutes les forces au service de la Coalition Yewwi Askan Wi. Dans un compagnonnage, nous croyons fortement qu’il faut toujours être dans une dynamique de groupe, être dans une dynamique de consolidation, de solidification et de renforcement de la Coalition, et éviter les positions singulières », note le document.