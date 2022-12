2015-2022: Des chiffres et des Lettres en Sept (07) en présence pour Aliou CISSE

Pour la première fois de sa vie de sélectionneur des «Lions», Aliou Cissé va disputer un match de 8e de finale en Coupe du monde. Après l’élimination en phase de poule lors de la précédente édition, Cissé a cette fois-ci validé son ticket du second tour au Mondial de fort belle manière. A l’occasion, Sud Quotidien sort les chiffres qui l’accompagnent depuis ses débuts sur le banc des «Lions» en mars 2015.

Et de 60 pour Aliou Cissé Le sélectionneur national du Sénégal a conduit les «Lions» à leur 60e match officiel mardi dernier. Un match fêté de la plus belle des manières avec cette qualification au second tour de Coupe du monde. C’était à l’occasion de la victoire du Sénégal contre l’Equateur (2-1). Arrivé à la tête des «Lions» en mars 2015, Aliou Cissé a disputé en tout et pour tout 83 matches. Sur les 60 rencontres officiels que Cissé a dirigées comme entraineur, les 40 ont eu lieu en dehors du Sénégal. Seules 20 ont été jouées à domicile. 43 victoires ont été obtenues dont 26 acquises hors de nos bases durant ces 60 matches. Il a aussi concédé 11 matches nuls dont 9 à l’extérieur et essuyé 6 revers tous en dehors du Sénégal. Comme quoi, Aliou Cissé n’a jamais perdu en match officiel joué à domicile.

BUTS OFFICIELS

Le cap des 100 buts franchi Durant les 60 matches officiels, les «Lions» de Cissé ont marqué 101 buts dont 61 pointés en dehors de la base affective des «Lions». Les 100 et 101es buts portent la marque d’Ismaila Sarr et de Kalidou Koulibaly. Un total très symbolique noyé par l’euphorie de la qualification au second tour suite à la victoire des «Lions» sur l’Equateur. Si les «Lions» ont inscrit 101 buts en 60 matches officiels pour une moyenne d’environ 2 buts par rencontre, ils en ont aussi pris. 31 buts ont été concédés par les différents gardiens qui se sont succédé dans le camp des «Lions» depuis l’arrivée de Cissé à la tête des «Lions». Sur les 31 buts pris, 21 ont été encaissés en dehors du Sénégal. A signaler que pour les tous les 83 matches officiels et amicaux confondus de Cissé en équipe nationale, l’attaque a claqué 131 buts contre 48 pris.

100 SELECTIONS

Gana Guèye tenu d’aller au bout Tout porte à croire que les 99 sélections de Henri Camara seront battus dans un avenir proche dans la «Tanière». Et le plus placé pour battre ce record reste Gana Guèye et ses 97 sélections. Reste à savoir s’il pourra l’accrocher en cette coupe du monde. Pour ce faire, le milieu de terrain sénégalais qui sera déjà absent au prochain match des «Lions» en 8e de finale, devra aller au moins jusqu’en finale de la Coupe du monde.

Une mission très difficile pour le milieu de terrain sénégalais mais à la portée de ce dernier. Car même si l’aventure du Sénégal s’arrête ce dimanche Gana Guèye n’aura besoin que d’être utilisé lors des trois prochains matches des «Lions» pour atteindre la barre des 100 sélections en coiffant Henri Camara au poteau. Ce serait le cas échéant une première dans l’histoire du football sénégalais de voir un joueur décrocher 100 sélections. Et Gana Guèye pourrait encore élever la barre en en cherchant à toucher la barre des 120 sélections.

En dehors de Gana Guèye, Sadio Mané avec ses 93 capes et peut-être Cheikhou Kouyaté (83 sélections) peuvent espérer atteindre la barre des 100 sélections.