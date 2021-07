245 kg de drogue saisis à Thionck Essyl

Les opérations de lutte contre le trafic de chanvre indien, notamment dans la partie sud du pays, ont été intensifiées par la gendarmerie depuis l’avènement du Général Moussa Fall au haut commandement. La lutte contre le trafic de drogue et contre l’insécurité constituent des propriétés du Général Fall. Exploitant des informations faisant état d’un trafic intense de chanvre indien dans le secteur de Thionck-Essyl, le commandant de la légion de Gendarmerie sud a mené des opérations dès les premières heures de la matinée du samedi. Selon la gendarmerie, le mode opératoire des trafiquants consistait à transporter la drogue par voie fluviomaritime à travers des pirogues, après l’avoir regroupée en grande quantité sur une zone de transit située dans les bolongs difficilement accessibles depuis les îles du secteur de Kafountine et Diouloulou. Ainsi la drogue était ensuite acheminée soit à Ziguinchor soit vers l’intérieur du pays à l’aide de grandes pirogues. Raison pour laquelle l’opération a ciblé le lieu de regroupement de la drogue avant son transfert. Selon la même source, une intervention rapide et efficace de la brigade de Gendarmerie de Thionck-Essyl, renforcée par un peloton de l’escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Ziguinchor stationné à Bignona a permis d’arrêter un convoyeur qui assurait la sécurisation du stock de drogue avant l’organisation de son transfert. Les pandores ont mis la main sur 245 kilogrammes de chanvre indien conditionnés dans 08 grands sacs dissimulés à divers endroits vers le village de Kagnobon, dans la commune de Diégoune. L’opération a été facilitée par la collaboration citoyenne des populations.

