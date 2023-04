Macky Sall maintient le suspense sur son éventuelle candidature ou non à la Présidentielle 2024. Ce n’est ni oui ni non, mais il faut garder votre mal en patience.

«Je ne vais me prononcer sur cette question. Je suis dans une coalition et je travaille avec des gens. Je ne vais me prononcer tout de suite. Je vais prononcer bientôt », assure le chef de l’Etat interrogé par Rfm au Palais de la République. Pour lui, les gens ont voulu en faire un débat politique important! «Sinon depuis 2012 les gens ne cessent d’en parler alors que cela n’a jamais été une préoccupation parce que je suis dans le temps de l’action », ajoute le Président Sall! Il insiste sur la tenue du dialogue politique qui ne doit «Ps dépasser deux semaines »! Quid de Idrissa Seck ? Il a acté, dit-il, son départ de la coalition après sa déclaration de candidature. «Il est logique qu’il remette les attributions qu’il avait et que ses ministres quittent le gouvernement. Mais nous n’avons aucun problème », assume le chef de l’Etat. —