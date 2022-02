Can; Colère des passagers contre Air Sénégal

Encore une mauvaise publicité dont se serait bien passé Air Sénégal. Après la qualification de l’équipe du Sénégal en finale de la CAN 2021, Air Sénégal avait lancé des vols spéciaux pour permettre aux Sénégalais d’aller supporter les Lions de la Téranga contre l’Égypte.

Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu, hier soir. La compagnie a multiplié les couacs, et les trois vols initialement prévus, hier soir, ont connu des retards pour cause de problèmes techniques. Si deux des vols ont pu rallier Yaoundé, dont un ce matin, des passagers sont restés à quai. Et certains n’ont pas manqué de crier leur ras-le-bol devant ce barnum.

Parmi les passagers laissés en rade, l’épouse du milieu de terrain des lions, Idrissa Gueye. Sur un post Instagram, Pauline Gueye a fait part de son dépit et de sa tristesse. D’autres membres de familles des joueurs ont connu la même mésaventure : les femmes de Cheikhou Kouyaté et de Ismaila Sarr, les parents de Pape Gueye ainsi que l’oncle de Sadio Mané. cEMEDIASN 6 février 2022

