London, England, 27th February 2022. Sadio Mané of Liverpool during the Carabao Cup match at Wembley Stadium, London. Picture credit should read: Paul Terry / Sportimage - Photo by Icon sport

Sadio Mané et Liverpool, c’est fini ! Sadio Mané a fait son choix pour son avenir. Le Champion d’Afrique sénégalais n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat avec Liverpool. Alors qu’il n’a reçu aucune offre de prolongation, son nom est associé à un départ cet été. Et après la finale de la Ligue des Champions perdue par le club de la Mersey face au Real Madrid, le Lion des Reds aurait annoncé sa décision à ses coéquipiers. Selon les informations de Florian Petterberg, journaliste du très sérieux média Sky Sports, Sadio Mané a indiqué à ses futurs ex-coéquipiers qu’il allait quitter Liverpool. Le Bayern Munich serait très intéressé par sa venue et pourrait accélérer dans les prochains jours. Une offre de 30 millions d’euros, pour faire du Sénégalais le successeur de Robert Lewandowski, devrait être parvenu aux dirigeants d’Anfield. Le dénouement est proche ! ! Articles similaires Partager Facebook

Twitter

LinkedIn