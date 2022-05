La liste des suppléants de «Benno» et celle titulaire nationale de «Yewwi» rejetées

La Direction générale des élections vient de rejeter les listes des coalitions de Yewwi et BBY devant participer aux prochaines législatives. En effet la liste des titulaires de la coalition de l’opposition et celle des suppléants de la coalition Benno Bokk Yakaar ont été déclarés irrecevables. Plusieurs mandataires étaient à l’intérieur de la direction générale des élections comme Lamine Thiam de Wallu Sénégal, Benoît Sambou de Benno, le représentant de Aar Sénégal et Déthié Fall.