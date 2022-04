75 pièces de chocolat kinder avariés saisis

75 pièces de chocolat Kinder impropres à la consommation, ont été saisies par les services du ministère du Commerce. Ces produits avariés et pourris ont été retirés sur le marché en Europe. Ces pièces sont en train d’être analysées par le laboratoire de contrôle et les résultats sont attendus dans les prochaines heures.

« Effectivement nos services qui effectuaient des contrôles sur le terrain aujourd’hui (jeudi) ont saisi 75 pièces de Kinder présentant les mêmes identifiants que les produits contaminés en Europe.

Pour le moment nous ne savons pas si ce lot est contaminé ou non, mais nous sommes en train d’effectuer des analyses au niveau du laboratoire de contrôle pour voir qu’en est-il véritablement. Nous attendons les résultats dans les prochaines heures », a confié la ministre du Commerce.

Toutefois, Aminata Assome Diatta de préciser que les services de son département vont poursuivre le contrôle sur le terrain.

L’industrie de chocolat italien a procédé ces derniers jours, en Europe, au rappel volontaire de certains lots de Kinder Surprise, Schoko-Bons et Mini Eggs fabriqués dans l’usine d’Arlon en Belgique.

Pour cause ? Une suspicion d’infection à Salmonella Typhymurium (bacilles à gram négatif appartenant à la famille des entérobactéries) pouvant provoquer des troubles gastro-intestinaux et de la fièvre Typhoïde. En France, en Europe et en Angleterre plusieurs dizaines de cas de salmonellose y ont été détectés.

Au Sénégal, ces produits sont toujours vendus dans les grandes surfaces malgré les risques que cela pourrait causer. Chez Auchan et dans les supérettes, le constat est le même, les chocolats Kinder, destinés dans la plupart des temps à la consommation des enfants remplissent les rayons.