Abdoul Mbaye remet son “post”

Supprimé par son community manager, Abdoul Mbaye a remis son post sur le décès du doyen des juges, Samba Sall. “Juste après avoir atterri, revenu de voyage, je constate que mon community manager a supprimé le post suivant: « J’apprends la triste nouvelle du décès du Doyen des juges Samba Sall. Je présente mes condoléances à sa famille et à celle judiciaire. Puisse Allah (swt), le Seul Juge, traiter tout juge comme il aura lui-même rendu justice à ses semblables. » Tristesse et condoléances exprimées ne m’ont pas empêché de rappeler que Dieu (swt) est et reste le seul juge. Le juge Teliko y a consacré tout un ouvrage. Que nul ne juge a priori les intentions et actes du dernier juge parti le rejoindre. Seul Dieu ( swt) connaissait ses intentions, ses contraintes et la qualité de ses jugements”, écrit le leader de l’Act.