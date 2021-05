Abdoulaye Daouda Diallo dévoile le coût du A320 Néo

On en sait davantage sur le coût du nouvel appareil A320 Néo acquis par le président de la République Macky Sall.

C’est le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo qui a annoncé le prix officiel de l’avion présidentiel.

«Cet avion a coûté la somme de 57 447 235 356 F Cfa et l’acquisition a été budgétisée dans les lois de finances initiales de 2019, 2020 et 2021», a déclaré l’argentier de l’Etat qui défendait, ce vendredi, le projet de loi n°07/2021 modifiant la loi n°81-52 du 10 juillet 1981 portant code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le ministre a affirmé que le paiement s’est fait sur trois tranches et la dernière d’une valeur de 4,4 milliards de francs Cfa sera réglée à la livraison, le 16 juillet prochain.