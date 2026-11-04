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Abdoulaye Diop (UEMOA) : « La situation économique du Sénégal est difficile, mais pas irrémédiablement compromise »

4 novembre 2026 Actualité

 

Abdoulaye Diop, président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a été reçu ce mardi par le Premier ministre du Sénégal. Les deux hommes ont passé en revue la marche de l’Union, mais ont également évoqué la situation économique du Sénégal.

 

« Naturellement, nous avons discuté de la situation économique du Sénégal, qui est une situation relativement difficile, mais qui n’est pas irrémédiablement compromise », a indiqué l’ancien ministre sénégalais du Budget.

 

Il s’est également réjoui de l’accord conclu au niveau des services avec le Fonds monétaire international (FMI). Pour M. Diop, cet accord est « important pour le pays, important pour l’Union, important aussi pour les partenaires techniques et financiers ».

 

Selon le président de la Commission de l’UEMOA, cet accord devrait également « ouvrir la possibilité, en partenariat plus fructueux avec tous ces partenaires au développement, à tous les investisseurs ».

 

Abdoulaye Diop assure que, lors des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok, des plaidoyers ont été menés en faveur du Sénégal afin que le pays soit accompagné pour sortir de cette mauvaise passe.

 

« Nous avons beaucoup parlé de la situation du Sénégal, de la nécessité d’appuyer le Sénégal dans ce qu’il est en train de faire en matière de réformes économiques, en matière de politiques économiques. Et le retour, naturellement, c’est que tous ces partenaires sont disposés aujourd’hui à accompagner le Sénégal et dans des délais qui sont relativement courts », a-t-il déclaré.

 

Pour lui, il est désormais important que le Sénégal envoie les bons signaux afin de permettre à ses partenaires de l’accompagner dans la mise en œuvre de sa politique nationale de développement.

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