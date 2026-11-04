Bambey : le candidat au BFEM braque une mère de famille et se fait piéger par Wave

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

N. Faye, un élève de 19 ans en classe de Troisième et candidat au BFEM, ne passera peut-être pas l’examen cette année. Et pour cause, souligne L’Observateur, il a été condamné à deux ans de prison ferme pour vol avec violence. Les faits remontent au 6 septembre 2026 à Bambey, relate le quotidien du Groupe futurs médias. Armé d’un marteau, le jeune homme avait agressé une mère de famille de 55 ans pour lui arracher son smartphone avant de prendre la fuite à moto.

Mais son forfait ne restera pas impuni. Arrivé à Diourbel, il utilise le téléphone volé pour acheter 1 000 FCFA de carburant via Wave, directement sur le compte de sa victime, puis effectue un transfert frauduleux de 28 000 FCFA. Ces transactions permettent de remonter jusqu’à lui. Deux jours plus tard, il est reconnu dans les rues de Bambey par la fille de la victime, puis interpellé par les gendarmes.

Jugé jeudi dernier devant le Tribunal des flagrants délits de Diourbel, le candidat au BFEM a nié les faits, invoquant une erreur sur la personne. Une défense qui n’a pas convaincu le tribunal. Pour espérer participer aux examens de fin d’année, il devra désormais bénéficier d’une mesure exceptionnelle d’extraction de sa cellule à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Diourbel