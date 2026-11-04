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Me Moussa Diop : « Ousmane Sonko était parti à Touba s’excuser après avoir dit que… »

4 novembre 2026 Actualité

Invité du Grand entretien de Seneweb, Me Moussa Diop a fait des révélations sur la visite nocturne de Ousmane Sonko à Touba il y a quelques jours. Le leader de Pastef et président de l’Assemblée nationale y avait rencontré le guide des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Selon l’homme politique, Ousmane Sonko était allé s’excuser auprès du religieux.

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