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Dotations informatiques de 250 000 F CFA impayées : 1 109 étudiants de l’UNCHK bloquent le démarrage des évaluations de Licence 1

4 novembre 2026 Actualité

 

 

La Fédération nationale des étudiants de l’université numérique Cheikh Hamidou Kane exige la suspension immédiate des évaluations du premier semestre de la promotion 13 programmées ce mercredi 4 novembre 2026.

 

 

L’organisation estudiantine dénonce l’absence de dotations informatiques de 250 000 F CFA pour 1 109 étudiants de Licence 1 MAI,estimant qu’« il est injuste d’exiger des étudiants des performances académiques identiques lorsque leurs conditions d’apprentissage ne sont pas les mêmes ».

 

 

Face à cette rupture d’équité, la fédération formule 4 exigences claires comprenant le report des épreuves, la publication d’un calendrier précis de paiement des 1 109 dotations, la garantie qu’aucune sanction ne sera prise contre les retardataires d’équipement et l’ouverture urgente d’un cadre de concertation avec les autorités.

 

 

Tout en affirmant ne pas vouloir bloquer l’année universitaire, le bureau syndical appelle l’ensemble des concernés au boycott des devoirs en rappelant que « ces dotations ne constituent pas une faveur, mais un moyen indispensable pour permettre aux étudiants de suivre convenablement leur formation numérique » et que « leur avenir académique ne peut plus attendre ».

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