Abdourahmane Diouf quitte Aar Sénégal

«Il arrive que les choses aient une fin. En parlant de Aar, qui est fini pour nous, je dois le dire très clairement, c’est fini pour moi et fini pour Awalé. On pourrait parler d’une obsolescence programmée. Ce n’est pas qu’on quitte Aar, on n’est plus dans Aar. Il n’y a plus Aar pour nous. Je ne connais pas l’interprétation des autres, mais pour moi Abdourahmane Diouf on n’est pas dans Aar, on n’est plus dans Aar, qu’il n’y a pas de Aar.