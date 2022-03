Accès à l’eau potable: L’Uncs de Foundiougne crie sa soif

Au Sénégal, nombreuses sont les zones où les populations ne cessent de crier soif. C’est le cas dans le département de Foundiougne. L’Union nationale des consommateurs du Sénégal comptent se faire entendre lors du forum. L’Onas, en charge de l’exploitation de la station de Cambérène, ne sera pas en reste.

La section Foundiougne de l’Union des consommateurs du Sénégal a tenu une conférence de presse sur la problématique de l’eau. Ces consommateurs ont saisi l’occasion du 9ième forum mondial ouvert à Dakar pour extérioriser leurs maux. Ils interpellent les autorités face aux problèmes qui minent leur localité. Selon Birame Gning, Secrétaire national de l’Uncs, ils vont prendre part à ces rencontres pour se faire entendre. « Nous allons distribuer les flyers afin que les bonnes volontés puissent faire quelque chose. Le Président de la République doit réagir car Foundiougne peine à avoir accès à l’eau », dit-il. A l’en croire, ce problème dure depuis 5 ans. Ces acteurs ont préconisé le raccordement de Foundiougne au forage de Ndiaye Moussa Ndiaye avec des tuyaux de gros calibres ou un raccordement au réseau lié au lac de Guier pour un meilleur approvisionnement en eau dans le département.

Le secrétaire national de l’Uncs a affirmé que les populations n’en peuvent plus de ce calvaire. « Une usine a été mise en place, mais ne parvient pas à régler le problème. Car l’eau en provenance de ladite usine est plus salée que l’eau de mer. Nous lançons un appel aux autorités. Il s’agira de venir en aide à la commune de Soum, Mbame, Djirnda et Karang poste », martèle-t-il.

L’Onas mise sur les échanges et l’expertise locale

A la station d’épuration de Cambérène, les responsables ont annoncé de grands projets pour la dépollution de la baie de Hann mais aussi de l’émissaire de Cambérène. Ils demandent plus de soutien. Des ouvriers s’activent à la station qui est en chantier depuis 2019. Ici, ce sont les eaux usées de plus de quatorze communes de la région de Dakar qui sont récupérées. La station passe de 19 200 mètres cubes/jour à 92.000 mètres cubes. Soit cinq (5) fois sa capacité de traitement. Malgré tout, l’assainissement est un problème dans la capitale, selon Pèdre Sy, Directeur général de l’exploitation et du contrôle de l’Office national pour l’assainissement du Sénégal (ONAS).

MOMAR CISSE