Accident sur l’axe Ndande–Kébémer : Les condoléances du ministre Abdoul Ahad NDIAYE aux familles endeuillées

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À la suite du tragique accident de la circulation survenu sur l’axe Ndande–Kébémer, ayant coûté la vie à neuf personnes et fait plusieurs blessés, le ministre des Transports terrestres et aériens, Serigne Abdoul Ahad NDIAYE, présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le ministre s’est personnellement rendu ce matin à l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga pour rendre visite aux blessés, s’enquérir de leur état de santé et leur témoigner son soutien.

Il appelle par ailleurs l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de prudence et de responsabilité, et à respecter strictement le Code de la route.

Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, accueille les défunts dans Son Paradis et accorde patience et réconfort à leurs familles.