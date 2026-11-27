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L’accès sécurisé des femmes à la terre constitue un enjeu majeur de justice sociale, d’autonomisation économique et de souveraineté alimentaire. Conscient de cette réalité, le Gouvernement du Sénégal poursuit ses efforts pour garantir aux femmes une meilleure reconnaissance de leurs droits fonciers.

Le ministre Cheikhou Oumar Ba à la tête de l’atelier de clôture

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Cheikhou Oumar Ba, a présidé, ce jeudi 26 novembre 2026, au King Fahd Palace, l’atelier de clôture du Fonds Femmes et Foncier (FFF). Cette rencontre était consacrée au bilan des réalisations et aux perspectives de renforcement des droits fonciers des femmes au Sénégal.

Elle a réuni la Banque mondiale, le Gouvernement du Canada, le PROCASEF et les différents acteurs du secteur foncier. Elle a permis de mettre en lumière les avancées enregistrées depuis le lancement du Fonds en 2021.

Des résultats encourageants

• 95 242 parcelles affectées au nom de femmes dans le cadre du PROCASEF ;

• une proportion de titres d’affectation délivrés aux femmes passée de 4 % en 2021 à 18 % en novembre 2026 ;

• 1 775 femmes sensibilisées sur leurs droits fonciers ;

• plus de 1 000 femmes formées à la gestion foncière ;

• 7 réseaux régionaux de prise en charge des violences basées sur le genre mis en place.

Ces résultats traduisent une dynamique collective en faveur d’une gouvernance foncière plus inclusive.

Une volonté politique inscrite dans la durée

À travers l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, la Stratégie nationale d’équité et d’égalité de genre et la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique, le Gouvernement réaffirme sa volonté de réduire les inégalités et de faire de l’accès des femmes aux ressources productives une priorité.

Pérenniser les acquis : le défi de l’après-Fonds

Au-delà du bilan, l’enjeu est désormais de consolider les acquis, de renforcer la reconnaissance des droits fonciers des femmes et de poursuivre leur intégration dans les politiques publiques, notamment grâce au financement additionnel du PROCASEF.

Car donner aux femmes un accès sécurisé à la terre, c’est renforcer leur autonomie, soutenir la production agricole et bâtir une souveraineté alimentaire durable et inclusive.

L’équité foncière, un enjeu de développement

Pour le Sénégal, l’équité foncière est un levier de développement. Les femmes doivent pleinement prendre leur place dans cette ambition collective !

Par Elimane Mboyo