Gouvernance mondiale : Le HCDA réunit la diplomatie africaine à Bruxelles et à Paris

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Le Haut Conseil de la Diplomatie Africaine (HCDA) créé par des experts en relations internationales et diplomaties africaines qui oeuvrent au rayonnement du continent dans la gouvernance mondiale organise une conférence internationale de haut niveau à Bruxelles le 29 janvier 2027. La rencontre sera consacrée à la représentation et à l’influence de l’Afrique au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. L’événement abordera les enjeux de gouvernance mondiale et la correction d’une sous-représentation historique du continent dans les instances internationales.

L’ambition du HCDA est de donner, à partir d’une plateforme européenne, un nouvel écho à la voix de la diplomatie africaine en faisant entendre sa voix actuellement étouffée en raison des menaces qui pèsent sur le multilatéralisme. Il s’agit de remettre au cœur du débat international la question cruciale de la sous-représentation africaine au Conseil de sécurité des Nations Unies. L’Afrique, qui compte plus d’un quart des États membres de l’Organisation internationale et accueille plus de 80% des forces de maintien de la paix, reste absente du cercle des décideurs permanents. Bien que le continent regroupe plus d’un quart des États membres des Nations Unies et que la majorité des crises traitées par le Conseil de sécurité concernent directement des pays africains, aucun d’entre eux ne dispose d’un siège permanent avec droit de veto.

Le HCDA entend utiliser cette tribune européenne (sa base de Paris et Bruxelles) pour corriger une anomalie et transformer les promesses de réformes multilatérales en engagements contraignants. C’est pour ce combat que le Haut Conseil de la Diplomatie Africaine (HCDA) donne rendez-vous à la communauté internationale le 29 janvier 2027 à Bruxelles. Le thème central de cette rencontre de haut niveau pose un diagnostic et une ambition : « La place de l’Afrique au Conseil de sécurité de l’ONU : représentation, influence et nouvelle gouvernance ».

Les débats seront introduits par deux anciens ministres des affaires étrangères, M. Mankeur NDIAYE, du Sénégal, membre d’honneur du Haut Conseil de la Diplomatie Africaine et Mme Reine-Marie Hassen de la République centrafricaine. Au cœur des discussions figure l’épineuse question de la sous-représentation de l’Afrique au sein de l’organe décisionnel le plus puissant de l’ONU. Pour les organisateurs et les diplomates attendus à Bruxelles, cette conférence doit servir de plateforme pour réitérer, avec force, le Consensus d’Ezulwini et la Déclaration de Syrte. Ces positions communes africaines réclament deux sièges permanents dotés du droit de veto et deux sièges non permanents supplémentaires pour le continent.

Au-delà de la simple présence numérique, le HCDA entend orienter les débats sur la notion d’influence. Comment l’Afrique peut-elle peser stratégiquement sur les grandes décisions géopolitiques mondiales ? L’événement de Bruxelles examinera les mécanismes permettant de transformer la participation africaine en levier de gouvernance efficace, capable d’infléchir les politiques de sécurité globale, de maintien de la paix et de développement. L’objectiif du HCDA est de faire de Bruxelles un espace de dialogue entre l’Afrique, l’Europe et la communauté internationale, afin de contribuer à une réforme du système multilatéral fondée sur davantage de représentation, d’équité, de légitimité et d’efficacité.

Cette conférence intervient dans un contexte de reconfiguration des alliances internationales, où les appels à un monde multipolaire se font de plus en plus pressants. En réunissant diplomates, chercheurs, décideurs politiques et représentants de la société civile au cœur de la capitale européenne, le HCDA entend apporter sa pierre à la reformulation de recommandations concrètes pour une refonte globale des institutions de Bretton Woods et de l’ONU.

L’enjeu dépasse les frontières du continent : il s’agit de bâtir un système multilatéral plus juste, plus inclusif et plus adapté aux réalités démographiques et économiques du XXIe siècle. Ce qui est un défi énorme mais il est à notre portée si nous regardons tous dans la même direction.